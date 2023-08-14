Сегодня, 14 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном Украине нового пакета помощи на сумму $200 млн. Об этом сообщается на сайте Госпдепа.

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"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине, поскольку она защищает свою территорию и оберегает свой народ. Этот пакет, который оценивается в $200 млн и осуществляется из ранее санкционированного президентского управления по сокращению расходов, предусматривает боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, средства защиты от бронетехники и дополнительное оборудование для разминирования", – сообщает Госдеп.

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WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

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