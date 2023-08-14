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Новости | США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – там в основном боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 17:46
США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 млн – там в основном боеприпасы - Фото
Госсекретарь США Блинкен в Китае (Фото: EPA)

Сегодня, 14 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном Украине нового пакета помощи на сумму $200 млн. Об этом сообщается на сайте Госпдепа.

"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине, поскольку она защищает свою территорию и оберегает свой народ. Этот пакет, который оценивается в $200 млн и осуществляется из ранее санкционированного президентского управления по сокращению расходов, предусматривает боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, средства защиты от бронетехники и дополнительное оборудование для разминирования", – сообщает Госдеп.

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Наталья Медведева
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войнавоенная помощьЭнтони Блинкен
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