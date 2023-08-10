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Детали запроса Белого дома в Конгресс по помощи Украине – всего около $24 млрд

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 22:57
Детали запроса Белого дома в Конгресс по помощи Украине – всего около $24 млрд - Фото
Выступление Зеленского в Конгрессе США (Фото - скриншот из трансляции)

Президент Джо Байден запросит у Конгресса более $24 млрд для Украины и других международных нужд. Об этом сообщает CNN.

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По информации издания, запрос на финансирование, который будет обнародован в ближайшие часы, предусматривает выделение Украине более $13 млрд в виде помощи в сфере безопасности и $7,3 млрд в виде экономической и гуманитарной помощи. 

Также предлагается выделить финансирование $3,3 млрд на восстановление инфраструктуры в странах, пострадавших от российского вторжения (это шаг обоснован как попытка перебить "навязчивое" китайское кредитование таких стран), и $4 млрд на усиление безопасности границ.

Как ранее сообщалось, еще $12 млрд будет запрошено для передачи в фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Издание отмечает, что это должно сделать одобрение всего пакета более приемлемым для занимающих крайние позиции республиканцев.

"Поскольку последствия российской войны отражаются во всем мире, Соединенные Штаты привержены поддержанию решительного глобального противодействия незаконной войне России", — написала директор по бюджету Байдена Шаланда Янг в письме с изложением сути запроса спикеру Палаты представителей Конгресса Кевину Маккарти.

Ситуация в Конгрессе сейчас менее благоприятна для принятия решений о поддержке Украины, поскольку республиканское большинство подвергается все большему давлению с тем, чтобы оно в более поддерживало политическую линию Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Сергей Бережной
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