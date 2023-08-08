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У Байдена работают над запросом на дополнительное финансирование Украины – CNN

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 00:00
У Байдена работают над запросом на дополнительное финансирование Украины – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины. Об этом заявил в понедельник глава отдела закупок в армии США Дуг Буш, сообщает CNN.

По его словам, Белый дом работает над соответствующим пакетом документов о дополнительном финансировании для Украины, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью.

Он подчеркнул, что детали еще предстоит определить Управлением бюджета.

"Но, я думаю, что у нас будут очень веские доказательства, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования – в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал представитель армии США.

В начале июня Байден заверил, что Штаты продолжат финансово поддерживать Украину в военное время, даже несмотря на определенные дискуссии в Конгрессе.

  • WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.
  • По данным CNN, 7 августа США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.
Оксана Житнюк
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