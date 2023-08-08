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У Байдена працюють над запитом на додаткове фінансування України – CNN

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 00:00
У Байдена працюють над запитом на додаткове фінансування України – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України. Про це заявив у понеділок голова відділу закупівель в армії США Дуг Буш, повідомляє CNN.

За його словами, Білий дім працює над відповідним пакетом документів щодо додаткового фінансування для України, який, ймовірно, буде готовий до розгляду Конгресом цієї осені.

Він наголосив, що деталі ще мають бути визначені Управлінням бюджету.

"Але, я думаю, що ми матимемо дуже вагомі докази, і ми сподіваємося отримати підтримку Конгресу для подальшого фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів та закупівель боєприпасів для підтримки України", – сказав представник армії США.

На початку червня Байден запевнив, що Штати продовжать фінансово підтримувати Україну у воєнний час, навіть попри певні дискусії в Конгресі.

  • WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
  • За даними CNN, 7 серпня США схвалили відправку до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
Оксана Житнюк
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Джо БайденКонгрес СШАвійськова допомогабілий дім
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