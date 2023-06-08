Байден вірить, що США матимуть фінансування для України "стільки, скільки знадобиться"

Президент США Джо Байден запевнив, що Штати продовжать фінансово підтримувати Україну у воєнний час, навіть попри певні дискусії в Конгресі. Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні, передає журналіст української служби Голосу Америки Остап Яруш.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Байдена запитали, чи проситиме він "нові гроші" в Конгресу для України.

"Я вірю, що в нас буде фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам надалі підтримувати Україну, і як довго", – відповів Байден.

Як передає CNN, сьогодні Байден зустрічався з прем’єром Британії Ріші Сунаком. Під час брифінгу після переговорів вони заявили про свою "непохитну підтримку" України та засудили жорстку агресію з боку РФ.

Байден наголосив, що Британія та США разом із більш ніж 50 партнерами надали Україні "історичний рівень допомоги" у забезпеченні безпеки.

3 червня Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу: дефолту не буде.

Вчора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати надавати допомогу для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.

Читайте також: Байден вперше відреагував на підрив Каховської ГЕС: Ми не залишимо цього та допоможемо Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.