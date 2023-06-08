Байден вірить, що США матимуть фінансування для України "стільки, скільки знадобиться"
Президент США Джо Байден запевнив, що Штати продовжать фінансово підтримувати Україну у воєнний час, навіть попри певні дискусії в Конгресі. Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні, передає журналіст української служби Голосу Америки Остап Яруш.
Байдена запитали, чи проситиме він "нові гроші" в Конгресу для України.
"Я вірю, що в нас буде фінансування для України стільки, скільки знадобиться. Я вірю, що ця підтримка буде, незважаючи на деякі голоси в Конгресі про те, чи варто нам надалі підтримувати Україну, і як довго", – відповів Байден.
Як передає CNN, сьогодні Байден зустрічався з прем’єром Британії Ріші Сунаком. Під час брифінгу після переговорів вони заявили про свою "непохитну підтримку" України та засудили жорстку агресію з боку РФ.
Байден наголосив, що Британія та США разом із більш ніж 50 партнерами надали Україні "історичний рівень допомоги" у забезпеченні безпеки.
- 3 червня Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу: дефолту не буде.
- Вчора представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати надавати допомогу для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени.
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