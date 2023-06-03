Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу: дефолту не буде
Президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Підписаний президентом Штатів закон призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року, що знімає загрозу дефолту.
Минулого місяця міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ресурси її відомства вичерпаються до 5 червня, якщо Конгрес не підвищить ліміт державних запозичень або не призупинить його дію.
Після тривалих переговорів Байден та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті домовилися про другий варіант – дія ліміту державного боргу США призупиняється до 1 січня 2025 року.
Щоб отримати голоси республіканців, Демократична партія погодилася заморозити державні витрати, не пов'язані з обороною. Вони не підвищуватимуться протягом двох років, а після цього зростуть лише на 1% у 2025 році.
Не буде суттєвих змін у медичному страхуванні Medicaid.
Передбачається спрощення надання ліцензій у секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів – на цій реформі наполягали республіканці.
Не передбачаються ані нові податки, ані нові урядові програми.
- Державний борг США досяг ліміту розміром $31,4 трлн ще на початку 2023 року.
- 1 червня палата представників Конгресу США проголосувала за призупинення дії ліміту державного боргу, через який країні найближчими днями міг загрожувати дефолт. Байден закликав Сенат якнайшвидше провести аналогічне голосування.
- 2 червня Сенат США більшістю голосів ухвалив законопроєкт.
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