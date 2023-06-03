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Байден подписал закон о приостановке лимита госдолга: дефолта не будет

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 21:49
Байден подписал закон о приостановке лимита госдолга: дефолта не будет - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие лимита государственного долга страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подписанный президентом Штатов закон приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года, что снимает угрозу дефолта.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства иссякнут до 5 июня, если Конгресс не повысит лимит государственных заимствований или не приостановит его действие.

После длительных переговоров Байден и лидер республиканского большинства Кевин Маккарти договорились о втором варианте – действие лимита государственного долга США приостанавливается до 1 января 2025 года.

Чтобы получить голоса республиканцев, Демократическая партия согласилась заморозить государственные расходы, не связанные с обороной. Они не будут повышаться в течение двух лет, а после этого вырастут всего на 1% в 2025 году.

Не будет существенных изменений в медицинском страховании Medicaid.

Предусматривается упрощение предоставления лицензий в секторе энергетики для ускорения утверждения и реализации новых проектов – на этой реформе настаивали республиканцы.

Не предусматриваются ни новые налоги, ни новые правительственные программы.

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года.
  • 1 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга, из-за которого стране в ближайшие дни мог грозить дефолт. Байден призвал Сенат как можно быстрее провести аналогичное голосование.
  • 2 июня Сенат США большинством голосов принял законопроект.
Оксана Житнюк
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