Байден верит, что у США будет финансирование для Украины "столько, сколько понадобится"

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты продолжат финансово поддерживать Украину в военное время, даже несмотря на некоторые дискуссии в Конгрессе. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, передает журналист украинской службы Голоса Америки Остап Яруш.

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Байдена спросили, будет ли он просить "новые деньги" у Конгресса для Украины.

"Я верю, что у нас будет финансирования для Украины столько, сколько понадобится. Я верю, что эта поддержка будет, несмотря на некоторые голоса в Конгрессе о том, стоит ли нам дальше поддерживать Украину, и как долго", – ответил Байден.

Как передает CNN, сегодня Байден встречался с премьером Британии Риши Сунаком. В ходе брифинга после переговоров они заявили о своей "непреклонной поддержке" Украины и осудили жесткую агрессию со стороны РФ.

Байден подчеркнул, что Британия и США вместе с более чем 50 партнерами предоставили Украине "исторический уровень помощи" в обеспечении безопасности.

3 июня Байден подписал закон о приостановке лимита госдолга: дефолта не будет.

Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь для Украины до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.

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