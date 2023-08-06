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Помощь Украине бьет все рекорды, США уже выделили $66,2 млрд – WP

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 22:31
Помощь Украине бьет все рекорды, США уже выделили $66,2 млрд – WP - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - пресс-служба ОП)

Объем помощи США, который выделяется для Украины, превышает объемы помощи любой другой стране. Этому посвящена публикация The Washington Post

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Издание отмечает, что общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 млрд, из которых доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки – $20,5 млрд, и еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь. 

Инфографика The Washington Post

Эта сумма превышает помощь, которую США выделяют любой другой стране и "превысило двустороннюю поддержку других союзников США", в том числе крупнейших получателей поддержки - Израиля, Иордании и Египта, пишет издание.

По мнению экспертов, эта сумма фактически является "инвестицией США в союзника", подобной которой не было со времен плана Маршалла (объем которого, с поправкой на инфляцию, составил около $150 млрд за три года).

Издание иллюстрирует масштабы поддержки, отмечая, что объем американской помощи Украине уже превысил стоимость Twitter ($44 млрд), космического телескопа "Джеймс Уэбб"($10 млрд) и расходы на план студенческих ссуд администрации Байдена ($39 млрд).

При этом, несмотря на то, что США являются крупнейшим донором Украины, другие страны выделяли на помощь Украине гораздо больший процент ВВП, пишет газета. В частности, по данным Кильского института мировой экономики, Европа сейчас тратит на Украину большую долю своего ВВП, чем США.

  • 4 августа Нацбанк Украины отмечал, что в 2022 году обязательства по военной помощи Украине превысили $66 млрд. Военную поддержку в прошлом году оказали 32 страны. Самым большим донором по номинальным объемам военной поддержки были США – более $40 млрд в относительных измерениях – Эстония и Латвия (0,75–0,90% ВВП, 35–40% военных расходов), а также Литва и Польша (0,35–0,45% ВВП, 15–20% военных расходов).
Сергей Бережной
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