RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | США оголосили пакет військової допомоги Україні на $200 млн – в основному боєприпаси, але не тільки

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 17:46
США оголосили пакет військової допомоги Україні на $200 млн – в основному боєприпаси, але не тільки - Фото
Держсекретар США Блінкен у Китаї (Фото: EPA)

Сьогодні, 14 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Вашингтоном Україні нового пакета допомоги на суму $200 млн. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та боронить свій народ. Цей пакет, який оцінюється у $200 млн та здійснюється з раніше санкціонованого президентського управління зі скорочення витрат, містить боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування", – повідомив Держдеп.

У Пентагоні уточнили вміст пакету:

- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

- додаткові боєприпаси для HIMARS;

- обладнання та системи розмінування;

- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм танкові боєприпаси;

- ракети TOW, Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

- 58 водовозів;

- понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;

- підривні боєприпаси для подолання перешкод;

- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Читайте також: Деталі запиту Білого дому до Конгресу про допомогу Україні – близько $24 млрд

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаентоні блінкен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 