Сьогодні, 14 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Вашингтоном Україні нового пакета допомоги на суму $200 млн. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

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"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію та боронить свій народ. Цей пакет, який оцінюється у $200 млн та здійснюється з раніше санкціонованого президентського управління зі скорочення витрат, містить боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування", – повідомив Держдеп.

У Пентагоні уточнили вміст пакету:

- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

- додаткові боєприпаси для HIMARS;

- обладнання та системи розмінування;

- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм танкові боєприпаси;

- ракети TOW, Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

- 58 водовозів;

- понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранатів;

- підривні боєприпаси для подолання перешкод;

- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправлення до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

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