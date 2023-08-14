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Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками на $71 млн

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 17:50
Норвегия передаст ВСУ системы борьбы с российскими беспилотниками на $71 млн - Фото
Фото – KONGSBERG

Норвегия предоставит Украине системы борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace (KONGSBERG), которая занимается производством оружия.

Компания подписала контракт с Международным фондом для Украины на поставку систем противодействия беспилотным авиационным системам (C-UAS), которые будут безвозмездно переданы Украине.

Речь идет о нескольких системах CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру дронов с инструментами, позволяющими нанести урон или иным образом обезвредить воздушную угрозу. Контракт подписан на 56 млн фунтов стерлингов (около $71 млн).

Президент оборонной компании Эйрик Ли заявил, что этот контракт значительно расширит возможности ВСУ.

  • В конце июля 2023-го Норвегия выделила около 22 млн евро Европейскому фонду мира – средства пойдут на поставку боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2 для ВСУ.
  • 1 августа Словакия передала Украине первые две из 16 гаубиц Zuzana 2, которые оплатили Дания, Норвегия и Германия.
Оксана Житнюк
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