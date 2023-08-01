Украине передали первые две из 16 САУ Zuzana 2, оплаченных Данией, Норвегией, ФРГ – фото
01.08.2023, 16:42
Zuzana 2 (Фото - Jaro Nad, Twitter)
Словакия передала Украине первые две из 16 гаубиц Zuzana 2, которые оплатили Дания, Норвегия и Германия. Об этом сообщил в Facebook секретарь министра обороны Словакии Марион Маджер.
Передача САУ Zuzana 2 произошла на территории предприятия Konstrukta Defеnce в городе Дубница-над-Вагом.
На мероприятии по передаче первых двух из 16 гаубиц присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор, словацкий министр обороны Мартин Скленар, послы Украины, Германии, Дании и Норвегии.
СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.
- В начале октября 2022 года сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.
- В январе 2023 года Украина получила восьмую Zuzana 2 от Словакии.
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