RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україні передали перші дві з 16 САУ Zuzana 2, сплачених Данією, Норвегією, ФРН – фото

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 16:42
Україні передали перші дві з 16 САУ Zuzana 2, сплачених Данією, Норвегією, ФРН – фото - Фото
Zuzana 2 (Фото - Jaro Nad, Twitter)

Словаччина передала Україні перші дві з 16 гаубиць Zuzana 2, які сплатили Данія, Норвегія та Німеччина. Про це повідомив у Facebook секретар міністра оборони Словаччини Маріон Маджер.

Передавання САУ Zuzana 2 відбулося на території підприємства Konstrukta Defеnce у місті Дубниця-над-Вагом.

На заході з передаванням перших двох з 16 гаубиць були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, словацький міністр оборони Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

Україні передали перші дві з 16 САУ Zuzana 2, сплачених Данією, Норвегією, ФРН – фото

Україні передали перші дві з 16 САУ Zuzana 2, сплачених Данією, Норвегією, ФРН – фото
ДОВІДКА. Zuzana 2 – це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система заряджання дозволяє робити шість пострілів за хвилину.
  • На початку жовтня 2022 року повідомлялося, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana 2 для України.
  • У січні 2023 року Україна отримала восьму Zuzana 2 від Словаччини.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНімеччинавійськова допомогаСловаччинаданіянорвегіягаубицяZuzana 2
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 