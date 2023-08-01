Україні передали перші дві з 16 САУ Zuzana 2, сплачених Данією, Норвегією, ФРН – фото

Словаччина передала Україні перші дві з 16 гаубиць Zuzana 2, які сплатили Данія, Норвегія та Німеччина. Про це повідомив у Facebook секретар міністра оборони Словаччини Маріон Маджер.

Передавання САУ Zuzana 2 відбулося на території підприємства Konstrukta Defеnce у місті Дубниця-над-Вагом.

На заході з передаванням перших двох з 16 гаубиць були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, словацький міністр оборони Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

ДОВІДКА. Zuzana 2 – це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система заряджання дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

На початку жовтня 2022 року повідомлялося, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana 2 для України.

У січні 2023 року Україна отримала восьму Zuzana 2 від Словаччини.

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