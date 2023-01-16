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Украина получила от Словакии все обещанные Zuzana 2: передана восьмая гаубица

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 18:12
Украина получила от Словакии все обещанные Zuzana 2: передана восьмая гаубица - Фото
Zuzana 2 (Фото - Jaro Nad, Twitter)

Словакия передала Украине уже восьмую гаубицу Zuzana 2, сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.

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Он отметил, что Словакия твердо стоит на стороне Украины, сражающейся с российской агрессией.

"Уже восьмая гаубица Zuzana 2 находится в безопасности в руках украинских Вооруженных Сил", – написал Надь.

Пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какащикова в комментарии словацкому информагентству TASR уточнила, что это последняя из гаубиц, которые Словакия обязалась поставить в Украину через завод "Конструкта-Дефенс" на основании договора купли-продажи.

Министерство передавало каждую единицу оборудования после поступления оплаты на свой счет.

"На сегодняшний день мы поставили в Украину целую батарею качественных артиллерийских систем производства нашего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Мы верим, что с их помощью украинские защитники спасут как можно больше жизней и приблизят свою Родину к безоговорочной победе над врагом", – заявила представительница Минобороны Словакии.

СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту. 
  • В начале октября сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.
  • Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине, заявил в декабре глава МИД страны.
Оксана Житнюк
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словакия гаубица военная помощь Zuzana 2
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