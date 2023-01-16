Украина получила от Словакии все обещанные Zuzana 2: передана восьмая гаубица
Словакия передала Украине уже восьмую гаубицу Zuzana 2, сообщил в Twitter словацкий министр обороны Ярослав Надь.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он отметил, что Словакия твердо стоит на стороне Украины, сражающейся с российской агрессией.
"Уже восьмая гаубица Zuzana 2 находится в безопасности в руках украинских Вооруженных Сил", – написал Надь.
Пресс-секретарь Минобороны Мартина Коваль-Какащикова в комментарии словацкому информагентству TASR уточнила, что это последняя из гаубиц, которые Словакия обязалась поставить в Украину через завод "Конструкта-Дефенс" на основании договора купли-продажи.
Министерство передавало каждую единицу оборудования после поступления оплаты на свой счет.
"На сегодняшний день мы поставили в Украину целую батарею качественных артиллерийских систем производства нашего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Мы верим, что с их помощью украинские защитники спасут как можно больше жизней и приблизят свою Родину к безоговорочной победе над врагом", – заявила представительница Минобороны Словакии.
- В начале октября сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.
- Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине, заявил в декабре глава МИД страны.
Комментарии