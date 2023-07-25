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Норвегия выделила 22 млн евро на запчасти и боеприпасы к танкам Leopard 2 для Украины

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25.07.2023, 21:35
Норвегия выделила 22 млн евро на запчасти и боеприпасы к танкам Leopard 2 для Украины - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: ЕРА)

Норвегия выделила около 22 млн евро Европейскому фонду мира – средства пойдут на поставку боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2, которые использует Украина на поле боя. Об этом сообщили на сайте Европейского совета.

"Реагируя на нужды Украины, Норвегия выделила сумму именно на поставку боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2", – говорится в сообщении.

В феврале 2023 года правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать помощь Украине через Европейский фонд мира. Соглашение о передаче вклада было подписано 25 июля.

В общей сложности Норвегия уже пожертвовала около 36,5 млн евро на помощь Украине в рамках фонда, отметили в Евросовете.

22 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в польском городе Гливице начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard, куда уже привезли два украинских танка.

  • 10 марта 2023 года во время визита в Киев министр обороны Норвегии анонсировал передачу двух взводов систем ПВО NASAMS в сотрудничестве с США.
  • 12 июля правительство Норвегии решило предоставить Украине пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Читайте также: США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $400 млн: полный список

Милана Головань
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