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Норвегия передаст Украине дополнительное оборудование для систем ПВО NASAMS

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 16:13
Норвегия передаст Украине дополнительное оборудование для систем ПВО NASAMS - Фото
Пусковая установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Правительство Норвегии решило предоставить Украине пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает Минобороны Норвегии.

В пакет поддержки войдут два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки NASAMS и запасные части.

По словам норвежского министра обороны Бьорна Арильда Грама, это оборудование обеспечит выносливость, резервы, гибкость и повысит эффективность уже переданных Украине систем ПВО.

Ранее Норвегия в сотрудничестве с США передала Украине две системы ПВО NASAMS.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БпЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.

Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.
Наталья Медведева
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войнанорвегиявоенная помощьNASAMS
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