Норвегія передасть Україні додаткове обладнання для систем ППО NASAMS

Уряд Норвегії вирішив надати Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляє Міноборони Норвегії.

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У пакет підтримки увійдуть два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки NASAMS та запасні частини.

За словами норвезького міністра оборони Бьорна Арільда Грама, це обладнання забезпечить витривалість, резерви, гнучкість та підвищить ефективність уже переданих Україні систем ППО.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві системи ППО NASAMS.

ДОВІДКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БпЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.



Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell. Імовірність ураження цілі однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Взято на озброєння в Норвегії 1994 року. Випущено три покоління ЗРК.

10 березня 2023 року під час візиту до Києва міністр оборони Норвегії анонсував передання двох взводів систем ППО NASAMS у співпраці зі США.

28 червня Литва купила для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS.

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