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Норвегія передасть Україні додаткове обладнання для систем ППО NASAMS

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 16:13
Норвегія передасть Україні додаткове обладнання для систем ППО NASAMS - Фото
Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Уряд Норвегії вирішив надати Україні пакет підтримки для систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомляє Міноборони Норвегії.

У пакет підтримки увійдуть два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки NASAMS та запасні частини.

За словами норвезького міністра оборони Бьорна Арільда Грама, це обладнання забезпечить витривалість, резерви, гнучкість та підвищить ефективність уже переданих Україні систем ППО.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві системи ППО NASAMS.

ДОВІДКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БпЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.

Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell. Імовірність ураження цілі однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Взято на озброєння в Норвегії 1994 року. Випущено три покоління ЗРК.
Наталія Медведєва
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