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Литва передає Україні дві пускові установки NASAMS – президент країни

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 09:11
Литва передає Україні дві пускові установки NASAMS – президент країни - Фото
Гітанас Науседа (Фото: ЕРА)

Литва купить для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS. Про це у Twitter повідомив президент країни Гітанас Науседа.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав він.

За його словами, установки прибудуть до України найближчим часом. Контракт був підписаний вчора між Литвою, Норвегією та норвезьким виробником Kongsberg Gruppen.

Глава Литви також висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

На пресконференції у Гаазі Науседа заявив, що планує відвідати Україну. Візит має відбутися сьогодні, 28 червня.

Видання LRT повідомило, що литовський президент "неодноразово порушував питання про можливе передання Україні систем NASAMS".

Почитати про ЗРК NASAMS можна у розборі від LIGA.net тут.

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Мілана Головань
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