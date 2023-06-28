Литва передає Україні дві пускові установки NASAMS – президент країни

Литва купить для України дві пускові зенітно-ракетні установки NASAMS. Про це у Twitter повідомив президент країни Гітанас Науседа.

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"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором", – написав він.

За його словами, установки прибудуть до України найближчим часом. Контракт був підписаний вчора між Литвою, Норвегією та норвезьким виробником Kongsberg Gruppen.

Глава Литви також висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.

На пресконференції у Гаазі Науседа заявив, що планує відвідати Україну. Візит має відбутися сьогодні, 28 червня.

Видання LRT повідомило, що литовський президент "неодноразово порушував питання про можливе передання Україні систем NASAMS".

Почитати про ЗРК NASAMS можна у розборі від LIGA.net тут.

7 листопада 2022 року до України прибули перші NASAMS.

15 листопада президент Володимир Зеленський прозвітував про успішну роботу NASAMS.

10 січня 2023 року глава Міноборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна придбає у США систему протиповітряної оборони NASAMS для передання Україні.

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