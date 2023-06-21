Пентагон замовив ракети AMRAAM на $1,1 млрд. Планують продати зокрема Україні – відео

Міністерство оборони США замовило в оборонного підприємства Raytheon Missiles and Defense ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM, які планують продати зокрема й Україні. У пресрелізі Пентагону вказано, що контракт укладено на $1,1 млрд.

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Зазначено, що угода передбачає відкриті продажі ракет до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії.

На всі ці країни припадає 39% від вартості контракту.

Очікується, що замовлення буде виконано до 31 січня 2027 року.

ДОВІДКА. Ракети AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Можуть бути використані під час роботи комплексами ППО NASAMS. Детальніше про ці ракети . Ракети AMRAAM призначені для ураження повітряних цілей за межами їх прямої видимості. Можуть бути використані під час роботи комплексами ППО NASAMS. Детальніше про ці ракети LIGA.net писала тут

7 листопада 2022 року до України прибули перші NASAMS.

15 листопада президент Володимир Зеленський прозвітував про успішну роботу NASAMS.

10 січня 2023 року глава Міноборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна придбає у США систему протиповітряної оборони NASAMS для передання Україні.

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