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Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд. Планируют продать в частности Украине

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 11:21
Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд. Планируют продать в частности Украине - Фото
AMRAAM (Фото: The Drive)

Министерство обороны США заказало у оборонного предприятия Raytheon Missiles and Defense ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, которые планируют продать в том числе Украине. В пресс-релизе Пентагона указано, что контракт заключен на $1,1 млрд.

Отмечено, что соглашение предусматривает открытые продажи ракет в Украину, Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию и Великобританию.

На все эти страны приходится 39% стоимости контракта.

Ожидается, что заказ будет выполнен до 31 января 2027 года.

СПРАВКА. Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей вне их прямой видимости. Могут быть использованы при работе комплексами ПВО NASAMS. Подробнее об этих ракетах LIGA.net писала здесь.

Читайте также: США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS

Милана Головань
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войнаракетаNASAMSAMRAAM
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