Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд. Планируют продать в частности Украине

Министерство обороны США заказало у оборонного предприятия Raytheon Missiles and Defense ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, которые планируют продать в том числе Украине. В пресс-релизе Пентагона указано, что контракт заключен на $1,1 млрд.

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Отмечено, что соглашение предусматривает открытые продажи ракет в Украину, Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию и Великобританию.

На все эти страны приходится 39% стоимости контракта.

Ожидается, что заказ будет выполнен до 31 января 2027 года.

СПРАВКА. Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей вне их прямой видимости. Могут быть использованы при работе комплексами ПВО NASAMS. Подробнее об этих ракетах . Ракеты AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей вне их прямой видимости. Могут быть использованы при работе комплексами ПВО NASAMS. Подробнее об этих ракетах LIGA.net писала здесь

7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS.

15 ноября президент Владимир Зеленский отчитался об успешной работе NASAMS.

10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.

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