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США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 23:12
США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS - Фото
ЗРК NASAMS (Фото - EPA)

Государственный департамент США одобрил продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму $285 млн. Об этом сообщает американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

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"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $285 млн", говорится в заявлении.

Украина запросила закупку NASAMS в комплекте одного радара Sentinel, центр управления огнем, пусковыми установками, системой защищенной связи и прочим оборудованием. В качестве основного подрядчика по сделке выступает концерн Raytheon.

В сообщении отмечается, что "Украина остро нуждается в повышении возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации" и что "приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру".

"Предлагаемая продажа соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в документе.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.п.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость цели – 1 км/с. Взято на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

Сергей Бережной
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