США одобрили продажу Украине системы ПВО NASAMS
Государственный департамент США одобрил продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму $285 млн. Об этом сообщает американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).
"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $285 млн", говорится в заявлении.
Украина запросила закупку NASAMS в комплекте одного радара Sentinel, центр управления огнем, пусковыми установками, системой защищенной связи и прочим оборудованием. В качестве основного подрядчика по сделке выступает концерн Raytheon.
В сообщении отмечается, что "Украина остро нуждается в повышении возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации" и что "приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру".
"Предлагаемая продажа соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в документе.
- 7 ноября 2022 года в Украину прибыли первые NASAMS.
- 15 ноября президент Владимир Зеленский отчитался об успешной работе NASAMS.
- 10 января 2023 года глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна приобретет у США систему противовоздушной обороны NASAMS для передачи Украине.
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