США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS

Державний департамент США схвалив продаж Україні зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання на суму $285 млн. Про це повідомляє американське Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA).

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"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $285 млн", йдеться у заяві.

Україна запросила закупівлю NASAMS у комплекті одного радару Sentinel, центру управління вогнем, пусковими установками, системою захищеного зв'язку та іншим обладнанням. Як основний підрядник з угоди виступає концерн Raytheon.

У повідомленні наголошується, що "Україна гостро потребує підвищення можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації" і що "придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру".

"Пропонований продаж відповідає цілям зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у документі.

ДОВІДКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км. Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell. Імовірність ураження мети однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Взято на озброєння в Норвегії 1994 року. Випущено три покоління ЗРК.

7 листопада 2022 року в Україну прибули перші NASAMS.

15 листопада президент Володимир Зеленський прозвітував про успішну роботу NASAMS.

10 січня 2023 року глава Міноборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна придбає у США систему протиповітряної оборони NASAMS для передачі Україні.

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