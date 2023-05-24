RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 23:12
США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS - Фото
ЗРК NASAMS (Фото - EPA)

Державний департамент США схвалив продаж Україні зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання на суму $285 млн. Про це повідомляє американське Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA).

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Держдепартамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $285 млн", йдеться у заяві.

Україна запросила закупівлю NASAMS у комплекті одного радару Sentinel, центру управління вогнем, пусковими установками, системою захищеного зв'язку та іншим обладнанням. Як основний підрядник з угоди виступає концерн Raytheon.

У повідомленні наголошується, що "Україна гостро потребує підвищення можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації" і що "придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру".

"Пропонований продаж відповідає цілям зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у документі.

ДОВІДКА. NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) – розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon мобільний ЗРК для знищення повітряних об'єктів супротивника (БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо) на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км. Батарея ЗРК покоління II складається із 12 пускових установок (кожна несе шість ракет), восьми радарів, одного центру управління вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell. Імовірність ураження мети однією ракетою – 85%. Максимальна швидкість цілі – 1 км/с. Взято на озброєння в Норвегії 1994 року. Випущено три покоління ЗРК.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Держдепартамент СШАвійськова допомогасистема ппоNASAMS
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 