Українські "Довгі Нептуни" успішно вдарили вночі по Росії – відео пуску

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У ніч проти 14 листопада Україна успішно застосувала по території РФ ракети власного виробництва "Довгий Нептун". Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка.

"Цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на російський терор, що триває. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", – заявив президент.

Зеленський не конкретизував, які саме об'єкти держави-агресорки було уражено новітніми ракетами, проте окупанти скаржились на масовану атаку дронів і пошкодження нафтобази в Краснодарському краї.

ДОВІДКА "Довгий Нептун" – це українська далекобійна крилата модифікована ракета "Нептун". Ця ракета є розвитком протикорабельної Р-360. Дальність польоту – до 1000 км. Призначення – ураження наземних цілей. "Довгий Нептун" – це українська далекобійна крилата модифікована ракета "Нептун". Ця ракета є розвитком протикорабельної Р-360. Дальність польоту – до 1000 км. Призначення – ураження наземних цілей.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:30. Зеленський показав відео пуску.

15 березня 2025-го Зеленський повідомляв, що Україна успішно застосувала нову ракету власного виробництва "Довгий Нептун". Це був точний удар на відстань 1000 км.

13 листопада Генштаб повідомив про ураження кількох десятків важливих об’єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях власною зброєю. Застосовувались "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

"Українські "довгі нептуни". Робимо більше", - йдеться у підписі.