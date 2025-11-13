Сили оборони ударили по десятках об'єктів росіян ракетами "Фламінго" і не тільки – Генштаб

Серед уражених цілей: нафтовий термінал та склад зберігання дронів у Криму, російська ППО, нафтобаза та інші

Запуски по Росії (скриншот з відео)

Україна уразила кілька десятків важливих об’єктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях у ніч проти 13 листопада власною зброєю. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

За даними військових, удари завдавалися дронами та ракетами різних типів, зокрема засобами дальнього ураження вітчизняного виробництва "Фламінго", "Барс" та "Лютий".

У тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки дронів на аеродромі "Кировское", а також по радіолокаційній станції протиповітряної оборони у районі Євпаторії.

Термінал у Феодосії був повторно атакований за останні три доби силами 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк), повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). Вони ж ударили й по базі зберігання дронів "Орион" у Кіровському в Криму.

На тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося уразити нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5 загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також уражалися об’єкти на території самої Росії, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.