В Росії дрони атакували місто Орел

Місто Орел (Ілюстративне фото: російські медіа)

У ніч проти 13 листопада російське місто Орел атакували безпілотники, повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков. Місцеві пабліки публікували повідомлення про вибухи та пожежу.

Через атаки "ворожих дронів" в місті двічі за ніч оголошувалась тривога. В результаті роботи місцевої ППО в повітрі нібито знищено "кілька об'єктів".

Частина уламків потрапила на територію житлового сектору. Було пошкоджено кілька авто, скління балконів житлових будинків та приватних домоволодінь. Губернатор додав, що "інформації про постраждалих немає".

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що в Росії нібито було перехоплено та знищено 130 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БпЛА було збито над територією Орловської області.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та пожежу. Канали публікували відео з місця події зі спалахами над містом.