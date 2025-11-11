Саратов та Енгельс у Росії атакували дрони. В районі нафтозаводу помічено пожежу – відео

По російських містах Енгельс і Саратов у ніч проти 11 листопада били безпілотники. Повідомляють про загоряння в районі НПЗ

Вибухи в Саратові (скриншот відео)

У ніч на 11 листопада в російських містах Саратов і Енгельс пролунала серія вибухів. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Він заявив, що внаслідок атаки безпілотників є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби.

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал SHOT, місцеві мешканці повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та яскраві спалахи в небі, що супроводжувалися гучними звуками.

Очевидці розповіли, що вибухи було чутно після 01:00, а над південно-західною частиною Саратова з’явилися кілька вогняних спалахів. У місті лунали сирени, через гучномовці жителям радили залишатися далі від вікон і сховатися в безпечному місці.

У районі Саратовського нафтопереробного заводу після атаки БпЛА спостерігалася пожежа, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Саратовський НПЗ підгорів після атаки БПЛА", – написав він.

Росавіація тимчасово запровадила обмеження в роботі аеропорту Саратова, згодом їх зняли.

Пізніше у Міноборони РФ повідомили, що цієї ночі над державою-агресором нібито було помічено 37 українських дронів. Зокрема, над Саратовською областю – вісім.

Саратов і Енгельс – одні із ключових промислових та військових міст Росії. В Енгельсі розташована стратегічна авіабаза, яка неодноразово ставала об’єктом атак безпілотників протягом останнього року.