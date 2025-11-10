У ніч на 10 листопада Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба цього роду військ й опублікувала відповідне відео.

"Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць", – зауважують у повідомленні.

Ця нафтобаза є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади на півострові – вона важлива для забезпечення військових об'єктів та транспорту армії РФ, наголошують військові.

Цей об'єкт розташовано у селищі Гвардійське в Сімферопольському районі.

Відстань від нафтобази до лінії фронту – понад 200 кілометрів навпростець: