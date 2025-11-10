Сили спецоперацій уразили нафтобазу окупантів у Криму – відео
У ніч на 10 листопада Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба цього роду військ й опублікувала відповідне відео.
"Безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць", – зауважують у повідомленні.
Ця нафтобаза є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади на півострові – вона важлива для забезпечення військових об'єктів та транспорту армії РФ, наголошують військові.
Цей об'єкт розташовано у селищі Гвардійське в Сімферопольському районі.
Відстань від нафтобази до лінії фронту – понад 200 кілометрів навпростець:
- У жовтні ССО знищили пускову установку системи ППО С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів окупантів у Криму.
- 29 жовтня співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що безпілотники спецслужби уразили техніку й нафтобази окупантів у Криму.
- У ніч проти 2 листопада воєнна розвідка вдарила по об'єктах ППО росіян на півострові.
- З 5 на 6 число ССО уразили нафтобази й логістичні об’єкти загарбників у Криму.
- 10 листопада росіяни заявили про атаку морських дронів у районі Туапсе в Краснодарському краї.
