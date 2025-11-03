Сили оборони уразили об'єкти протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

У ніч проти 2 листопада бійці Департаменту активних дій ГУР МО атакували чергові об’єкти системи протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму.

У результаті удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який був на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також ГУР успішно уразило аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

