Сили оборони уразили об'єкти протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

У ніч проти 2 листопада бійці Департаменту активних дій ГУР МО атакували чергові об’єкти системи протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму.

У результаті удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який був на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також ГУР успішно уразило аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії.

Об'єкти окупантів в Криму регулярно опиняються під атаками. 20 жовтня розвідники повідомили, що на півострові спалили новітню російську РЛС "Валдай".

24 жовтня ГУР показало, як знищило системи ППО росіян у трьох окупованих регіонах.