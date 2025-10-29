Дрони СБУ уразили в Криму дві нафтобази та протиповітряну оборону росіян – джерело

Під атаку українських дронів у ніч проти 29 жовтня потрапив зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" за $20 млн

Нафтобаза (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 29 жовтня безпілотники Служби безпеки України вдарили по тимчасово окупованому Криму – уражено техніку та нафтобази окупантів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.

Українські безпілотники атакували зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони держави-агресорки.

Також у росіян стало менше на дві радіолокаційні станції. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ.

Окрім цього, безпілотники СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.

Зафіксовано також влучання українського дрона по нафтобазі "Комсомольська".

Ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов заявляв, що внаслідок атаки БпЛА у Сімферополі було влучання у місткість із пально-мастильними матеріалами. Виникла пожежа.

20 жовтня розвідники повідомили, що в окупованому Криму спалили новітню російську РЛС "Валдай".

25 жовтня розвідка атакувала дронами радіолокаційну техніку та десантний катер росіян в Криму.