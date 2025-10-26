В окупованому Криму розвідка вдарила по десантному катеру росіян та системах РЛС – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Розвідка атакувала дронами радіолокаційну техніку росіян на тимчасово окупованому Кримському півострові. Відео роботи показали в Головному управлінні розвідки.
Дронам спецпідрозділу розвідки "Примари" вдалося ухилитися від ракети з ворожої системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" та вразити потрібні цілі.
Атаковані були три РЛС: 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", П-18 "Тєрєк" та 55Ж6У "Нєбо-У". Також вдалося вразити десантний катер "БК-16", основними задачами якого є висадка десанту та його вогнева підтримка, перевезення легких вантажів, протидиверсійні операції та інше.
Всього таких катерів Росія має 19.
- 20 жовтня розвідники повідомили, що в окупованому Криму спалили новітню російську РЛС "Валдай".
- 24 жовтня ГУР показала, як знищила системи ППО росіян у трьох окупованих регіонах.
