В окупованому Криму розвідка вдарила по десантному катеру росіян та системах РЛС – відео

Дрони розвідників змогли ухилитися від ППО росіян та уразити необхідні цілі ворога на півострові

Катер проєкту "БК-16" (Ілюстративне фото: wikipedia)

Розвідка атакувала дронами радіолокаційну техніку росіян на тимчасово окупованому Кримському півострові. Відео роботи показали в Головному управлінні розвідки.

Дронам спецпідрозділу розвідки "Примари" вдалося ухилитися від ракети з ворожої системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" та вразити потрібні цілі.

Атаковані були три РЛС: 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", П-18 "Тєрєк" та 55Ж6У "Нєбо-У". Також вдалося вразити десантний катер "БК-16", основними задачами якого є висадка десанту та його вогнева підтримка, перевезення легких вантажів, протидиверсійні операції та інше.

Всього таких катерів Росія має 19.