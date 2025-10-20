В окупованому Криму спалили новітній російський РЛС "Валдай" – відео
Бійці Головного управління розвідка спалили новітню російську радіолокаційну систему "Валдай" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.
За її даними, ураження відбулось на аеродромі "Джанкой", прицільний удар замаскованої дорогої РЛС здійснили захисники Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.
"Демілітаризація Криму продовжується!" – зазначили в розвідці.
На відео показано, як український FPV-дрон підлітає до російської системи, запис обривається перед влучанням.
"Валдай" призначений для виявлення та протидії малорозмірним БпЛА. Окупанти заявляють, що цей РЛС нібито здатний засікати дрони розміром з Mavic на відстані не менш ніж 5-6 кілометрів, а для більших цілей дальність виявлення становить більш ніж 15 км.
Утім, слід зауважити, що росіяни регулярно завищують характеристики своєї зброї.
- 17 жовтня Сили спецоперацій ЗСУ уразили у тимчасово окупованому Криму нафтобазу та комбінат "Гвардійський", а також склад пально-мастильних матеріалів у Джанкої і радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії.
- 18 жовтня Радіо Свобода опублікувало супутниковий знімок Морського нафтового термінала у Феодосії після двох українських ударів цього місяця – повністю знищено 11 та пошкоджено ще декілька резервуарів з пальним, які навряд чи підлягають відновленню.
Коментарі (0)