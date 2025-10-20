Бійці Головного управління розвідка спалили новітню російську радіолокаційну систему "Валдай" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба відомства.

За її даними, ураження відбулось на аеродромі "Джанкой", прицільний удар замаскованої дорогої РЛС здійснили захисники Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР.

"Демілітаризація Криму продовжується!" – зазначили в розвідці.

На відео показано, як український FPV-дрон підлітає до російської системи, запис обривається перед влучанням.

"Валдай" призначений для виявлення та протидії малорозмірним БпЛА. Окупанти заявляють, що цей РЛС нібито здатний засікати дрони розміром з Mavic на відстані не менш ніж 5-6 кілометрів, а для більших цілей дальність виявлення становить більш ніж 15 км.

Утім, слід зауважити, що росіяни регулярно завищують характеристики своєї зброї.