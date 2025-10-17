У ніч проти п'ятниці, 17 жовтня, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили низку об'єктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило командування ССО.

Безпілотники українських спецпризначенців уразили нафтобазу в населеному пункті Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Також дрони ССО атакували Федеральну державну казенну установу комбінат "Гвардійський" у населеному пункті Кар’єрне Сакського району.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження обох об'єктів. Там уточнили, що на нафтобазі у Гвардійському зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Також Силами оборони було уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії.

Про дронову атаку на Крим у ніч проти 17 жовтня скаржилися гауляйтери. Зокрема, вони заявляли про перебої зі світлом та пожежу на нафтобазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Україна регулярно завдає ударів по нафтовій інфраструктурі окупантів. Зокрема, у ніч проти 13 жовтня було уражено нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Цей удар визнали й окупанти у Криму. По об'єкту били безпілотники СБУ і ССО.