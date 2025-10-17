Росіяни збили свій же літак над окупованим Кримом – ВМС

Загарбники збили власний літак над Кримом, коли відбивали українські атаки, повідомив Плетенчук

Су-30СМ (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У п'ятницю, 17 жовтня, російські загарбники збили свій же літак над тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі ресурсу Апостроф TV.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом", – повідомив військовий.

Низка українських Telegram-каналів та ресурсів окупантів заявляють, що вночі, унаслідок "дружнього вогню", росіяни знищили свій багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Водночас модель літака поки що офіційно не підтверджувалась.

Пропагандисти РФ стверджують, що екіпаж повітряного судна катапультувався та вижив.

ОНОВЛЕНО о 14:00. Росіяни збили свій винищувач Су-30СМ, підтвердили Військово-морські сили.

"Засобами розвідки ВМС отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої автономної республіки Крим. Ймовірно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів протиповітряної оборони збив власний багатоцільовий винищувач", – йдеться у повідомленні.