Россияне сбили свой же самолет над оккупированным Крымом – ВМС
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В пятницу, 17 октября, российские захватчики сбили свой же самолет над временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире ресурса Апостроф TV.
"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом", – сообщил военный.
Ряд украинских Telegram-каналов и ресурсов оккупантов заявляют, что ночью, в результате "дружественного огня", россияне уничтожили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ. В то же время модель самолета пока официально не подтверждалась.
Пропагандисты РФ утверждают, что экипаж воздушного судна катапультировался и выжил.
- Во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 октября были слышны взрывы – оккупанты заявили о повреждении электроподстанций и пожаре на нефтебазе.
