Россияне сбили свой же самолет над оккупированным Крымом – ВМС

Су-30СМ (Иллюстративное фото: Википедия)

В пятницу, 17 октября, российские захватчики сбили свой же самолет над временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире ресурса Апостроф TV.

"Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они сегодня над Крымом", – сообщил военный.

Ряд украинских Telegram-каналов и ресурсов оккупантов заявляют, что ночью, в результате "дружественного огня", россияне уничтожили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ. В то же время модель самолета пока официально не подтверждалась.

Пропагандисты РФ утверждают, что экипаж воздушного судна катапультировался и выжил.