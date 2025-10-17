В Крыму перебои со светом – повреждены электроподстанции. Горит и нефтебаза – видео

В сети делятся кадрами пожара на нефтебазе в селе Гвардейское, обесточены несколько населенных пунктов

Кадры пожара в Крыму (Фото: t.me/Crimeanwind)

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 17 октября были слышны взрывы, оккупанты заявили о повреждениях электроподстанций и пожаре на нефтебазе. В частности, о повреждениях заявил гауляйтер Сергей Аксенов.

По его словам, полуостров атаковали дроны, которые и повредили якобы несколько подстанций. В результате этого отсутствует электричество. Якобы идут восстановительные работы.

Однако гауляйтер Красноперекопского района Сергей Биданец заявил, что в населенных пунктах отсутствует свет. В Евпатории сады и школы работают в "укороченном режиме" – детей не кормят из-за перебоев со светом и водой, заявил местный ставленник Кремля Александр Юрьев.

В Саках и Новофедоровке также отключения света.

Кроме того, сообщается о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района. По информации телеграм-канала "Крымский ветер", первые сообщения о взрывах в районе нефтебазы начали поступать около 02:40. После этого возник пожар.

Эта нефтебаза принадлежит ООО "Кедр", которое владеет крупнейшей в оккупированном Крыму сетью заправок ATAN. Оккупанты молчат об атаке по нефтебазе.

Атака по Крыму (Фото: t.me/Crimeanwind)