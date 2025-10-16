В Самарской области загорелись железнодорожная и трансформаторная подстанции – видео

Пожар (скриншот видео с ресурсов россиян)

В Самарской области России возникла "чрезвычайная ситуация" – горят тяговая железнодорожная и трансформаторная подстанции в Кинель-Черкасском районе. Часть жителей без света, сообщила местная администрация.

Речь идет о станции "Толкай" 110/10/3 кВ, о пожаре сообщили около 18:00 по Киеву (19:00 по местному времени).

Причину возгорания власти не сообщают, электроэнергия отключена в микрорайоне Полк, не работает котельная. Жителей просят "сохранять спокойствие".

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры пожара. Не исключают диверсию. Расстояние от Самарской области до Украины более 1000 км.