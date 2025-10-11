В оккупированном Донецке произошел крупный пожар во время дроновой атаки – видео, фото

В оккупированном Донецке произошел крупный пожар во время дроновой атаки – видео, фотообновлено
Вечером 11 октября во временно оккупированном Донецке во время дроновой атаки произошли взрывы и загорелся большой пожар. Об этом сообщают ресурсы захватчиков.
Оккупанты заявляют, что пожар произошел в районе гипермаркета "Сигма", где ранее был расположен магазин французской сети Auchan.
В сети распространяются кадры с дроновой атакой, прилетами и взрывами (на записи есть нецензурная лексика, 18+).
ОБНОВЛЕНО. На некоторых кадрах видно, что горит непосредственно "Сигма".
"Пролетело четыре дрона. Было слышно как сбивают и резко – взрыв. Начало что-то детонировать. Глянули, а там "Сигма" горит. Сейчас огонь перекинулся на соседнюю посадку. Перед тем мы видели, как по вечерам военные машины там парковались", – написало Суспільне со ссылкой на одного из анонимных местных жителей.
Вечером 11 октября в российском Белгороде были слышны взрывы на фоне ракетной опасности, после чего появились проблемы с электроснабжением.
