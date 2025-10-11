В Белгороде РФ были взрывы и возникли проблемы со светом после ракетной атаки – видео

Губернатор Белгородской области заявлял о якобы возгорании мусора, а впоследствии написал о возможных "кратковременных веерных отключениях" света

Вечерний Белгород (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вечером 11 октября в российском Белгороде были слышны взрывы на фоне ракетной угрозы, после чего появились проблемы с электроснабжением.

Ракетная угроза на территории Белгородской области продолжалась с 18:57 до 19:06.

Местный губернатор Вячеслав Гладков впоследствии заявил, что над Белгородом и районом якобы сработала российская противовоздушная оборона.

Традиционно, российский чиновник заявил о сбивании ракет, а причиной пожара в городе назвал якобы возгорание мусора в результате падения обломков. Он написал о выбитых окнах, посеченных крыше и фасаде в коммерческом помещении, а также повреждении двух автомобилей в Белгороде.

Однако уже в 19:47 Гладков заявил, что после обстрела возможны "кратковременные веерные отключения электроэнергии".

Мэр Белгорода Валентин Демидов написал, что в городе ограничили работу наружного освещения, якобы чтобы "снизить нагрузку на энергообъекты и эффективно распределять электричество между потребителями".

Один из местных каналов писал, что под удар попала теплоэлектроцентраль "Луч".

"В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за [российского диктатора] Путина", – написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Тем временем в соцсетях распространяются видео, как утверждается, со взрывами во время атаки и отключениями света после нее (на записи есть нецензурная лексика, 18+).