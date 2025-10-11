В Белгороде РФ были взрывы и возникли проблемы со светом после ракетной атаки – видео
Вечером 11 октября в российском Белгороде были слышны взрывы на фоне ракетной угрозы, после чего появились проблемы с электроснабжением.
Ракетная угроза на территории Белгородской области продолжалась с 18:57 до 19:06.
Местный губернатор Вячеслав Гладков впоследствии заявил, что над Белгородом и районом якобы сработала российская противовоздушная оборона.
Традиционно, российский чиновник заявил о сбивании ракет, а причиной пожара в городе назвал якобы возгорание мусора в результате падения обломков. Он написал о выбитых окнах, посеченных крыше и фасаде в коммерческом помещении, а также повреждении двух автомобилей в Белгороде.
Однако уже в 19:47 Гладков заявил, что после обстрела возможны "кратковременные веерные отключения электроэнергии".
Мэр Белгорода Валентин Демидов написал, что в городе ограничили работу наружного освещения, якобы чтобы "снизить нагрузку на энергообъекты и эффективно распределять электричество между потребителями".
Один из местных каналов писал, что под удар попала теплоэлектроцентраль "Луч".
"В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за [российского диктатора] Путина", – написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
Тем временем в соцсетях распространяются видео, как утверждается, со взрывами во время атаки и отключениями света после нее (на записи есть нецензурная лексика, 18+).
- Вечером 28 сентября в Белгороде также раздавались взрывы после объявления ракетной угрозы, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.
- Вечером 5 октября в Белгороде на фоне ракетной угрозы были слышны взрывы, а после этого возникли проблемы с электроснабжением – губернатор подтвердил повреждение энергетики.
- На следующий день в городе снова возникли перебои со светом после ракетного удара. Предварительно, 5 и 6 октября в Белгороде была атакована ТЭЦ "Луч".
- Атаки по Белгороду происходят на фоне массированных российских ударов по украинской энергетике.
