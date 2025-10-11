В областях, пострадавших от массированной атаки РФ, уже нет аварийных отключений - Кабмин

Энергетики продолжали восстанавливать оборудование, поврежденное оккупантами, но аварийных отключений не применяется, рассказали в Минэнерго

11 октября, на второй день после массированной атаки РФ, во всех пострадавших областях уже не применяются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщило Министерство энергетики в своем утренней и обеденной сводках.

"Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах аварийные отключения не применяются. По городу Киеву энергетики вернули свет для более 800 000 семей. Есть локальные аварии. Энергетики продолжают работать над точечными заявками", - написало ведомство о состоянии энергосистемы на 10:00.

По данным Минэнерго, в 12:30 в регионах, пострадавших от массированной атаки, продолжалось восстановление поврежденного оккупантами оборудования, но аварийные отключения так же не применялись.

"На Черниговщине продолжается ликвидация последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам. Местным облэнерго вынужденно применяется две очереди почасовых отключений", - отмечали в сообщении.

Также, добавили в министерстве, энергетикам удалось запитать большинство потребителей в Одесской области, обесточенных из-за ночного обстрела РФ: "240 000 семей - снова со светом. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются".

В то же время утром Минэнерго писало, что потребление электроэнергии остается высоким.

"Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - объясняло ведомство.

По его словам, с учетом погодных условий 11 октября сохраняется потребность экономно потреблять электричество.

Потребителей попросили не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - подытожили в министерстве.