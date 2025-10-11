В областях, постраждалих від масованої атаки РФ, уже немає аварійних відключень – Міненерго
11 жовтня, на другий день після масованої атаки РФ, в усіх постраждалих областях уже не застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Міністерство енергетики у своєму ранковому та обідньому зведеннях.
"Наразі в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються. По місту Києву енергетики повернули світло для понад 800 000 родин. Є локальні аварії. Енергетики продовжують працювати над точковими заявками", – написало відомство про стан енергосистеми на 10:00.
За даними Міненерго, о 12:30 у регіонах, постраждалих від масованої атаки, продовжувалось відновлення пошкодженого окупантами обладнання, але аварійні відключення так само не застосовувались.
"На Чернігівщині триває ліквідація наслідків попередніх російських ударів по енергооб’єктах. Місцевим обленерго вимушено застосовується дві черги погодинних відключень", – зазначали у повідомленні.
Також, додали в міністерстві, енергетикам вдалось заживити більшість споживачів на Одещині, знеструмлених через нічний обстріл РФ: "240 000 родин – знову зі світлом. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають".
Водночас вранці Міненерго писало, що споживання електроенергії залишається високим.
"Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснювало відомство.
За його словами, з урахуванням погодних умов 11 жовтня зберігається потреба ощадливо споживати електрику.
Споживачів попросили не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – підсумували в міністерстві.
- 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши більш ніж 450 дронів і більш ніж три десятки ракет. Через атаку загинула дитина, постраждали десятки людей.
- Президент Зеленський повідомив, що в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони, адже потрібно прикрити щонайменше 203 ключові об’єкти критичної інфраструктури.
- Міський голова Києва Кличко закликав містян зробити запаси їжі та води – найближчими днями, за його словами, прогнозують нову атаку.
- 11 жовтня загарбники атакували безпілотниками Одесу та область. В результаті удару пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель, також відомо про поранену.
- На Чернігівщині росіяни атакували дронами автомобілі місцевого обленерго. Внаслідок удару є загиблий і потерпілі.
Коментарі (0)