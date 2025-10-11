В областях, постраждалих від масованої атаки РФ, уже немає аварійних відключень – Міненерго

Енергетики продовжували відновлювати обладнання, пошкоджене окупантами, але аварійних відключень не застосовується, розповіли в уряді

Ілюстративне фото: Depositphotos

11 жовтня, на другий день після масованої атаки РФ, в усіх постраждалих областях уже не застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це повідомило Міністерство енергетики у своєму ранковому та обідньому зведеннях.

"Наразі в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються. По місту Києву енергетики повернули світло для понад 800 000 родин. Є локальні аварії. Енергетики продовжують працювати над точковими заявками", – написало відомство про стан енергосистеми на 10:00.

За даними Міненерго, о 12:30 у регіонах, постраждалих від масованої атаки, продовжувалось відновлення пошкодженого окупантами обладнання, але аварійні відключення так само не застосовувались.

"На Чернігівщині триває ліквідація наслідків попередніх російських ударів по енергооб’єктах. Місцевим обленерго вимушено застосовується дві черги погодинних відключень", – зазначали у повідомленні.

Також, додали в міністерстві, енергетикам вдалось заживити більшість споживачів на Одещині, знеструмлених через нічний обстріл РФ: "240 000 родин – знову зі світлом. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають".

Водночас вранці Міненерго писало, що споживання електроенергії залишається високим.

"Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", – пояснювало відомство.

За його словами, з урахуванням погодних умов 11 жовтня зберігається потреба ощадливо споживати електрику.

Споживачів попросили не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – підсумували в міністерстві.