Росія вбила дроном енергетиків на Чернігівщині. Ще кілька людей поранено

Фото: facebook.com/permalink

У Чернігівській області росіяни дронами атакували автомобілі АТ "Чернігівобленерго". Внаслідок удару є загиблий і потерпілі, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, 10 жовтня приблизно о 22:20 у районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго".

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька осіб отримали поранення. Постраждалих доставили до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Під час інциденту також було пошкоджено два транспортні засоби, які використовувалися для обслуговування енергетичної інфраструктури.

ДОПОВНЕНО О 08:55. Важкопоранений працівник "Чернігівобленерго" помер у лікарні, повідомив голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.

Кількість загиблих зросла до двох.