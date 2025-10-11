Россия убила дроном энергетика в Черниговской области. Еще несколько человек ранены
В Черниговской области россияне дронами атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго". В результате удара есть погибший и пострадавшие, сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
По его словам, 10 октября примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго".
В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Во время инцидента также были повреждены два транспортных средства, которые использовались для обслуживания энергетической инфраструктуры.
- 10 октября россияне массированно атаковали энергетику Украины – враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.
- В Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской областях начали действовать аварийные отключения, а по состоянию на 20:30 в Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки, но свет вернули еще не всем.
- Мэр Киева Кличко заявил, что прогнозируют новую атаку, и призвал киевлян запастись едой, лекарствами и водой.
