Россия убила дроном энергетика в Черниговской области. Еще несколько человек ранены

Фото: facebook.com/permalink

В Черниговской области россияне дронами атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго". В результате удара есть погибший и пострадавшие, сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

По его словам, 10 октября примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго".

В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Во время инцидента также были повреждены два транспортных средства, которые использовались для обслуживания энергетической инфраструктуры.