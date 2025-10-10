Кличко: Прогнозируют новую атаку. Запаситесь едой, лекарствами и водой

Россия не останавливается и продолжает атаки, мэр столицы попросил горожан подготовиться к будущим атакам

Виталий Кличко (Фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Городской глава Киева Виталий Кличко призвал горожан сделать запасы пищи и воды – в ближайшие дни, по его словам, прогнозируют новую атаку. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Он посоветовал также подготовить аптечку и теплые вещи, зарядить устройства автономного питания. Также призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку... Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что все городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города. По состоянию на 17:00 свет после ночной атаки удалось вернуть более 423 000 потребителей, работы продолжаются.

Также удалось восстановить подачу воды, система работает в штатном режиме.