Сикорский предложил помощь Украине после атаки, но закрыть небо Польша сейчас не может
Польша готова предоставить Украине необходимую помощь после массированной атаки 10 октября по энергетической инфраструктуре. Об этом на пресс-конференции во время визита во Львов заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.
"К вашим услугам генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосоединений между Украиной и Польшей и, конечно, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце", – сказал он.
Сикорский отметил, что обстрел 10 октября – это очередная эскалация, которая направлена на "запугивание людей в преддверии зимы".
Также его спросили о том, может ли Польша "закрыть небо" над Украиной, то есть начать сбивать российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве. На что польский министр ответил, что граждане страны поддерживают эту идею, но решение принимает НАТО.
"Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", – сказал Сикорский.
- В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, запустив более 450 дронов и более трех десятков ракет.
- В Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской областях начали действовать аварийные отключения. В городах также увеличили количество патрулей после российского обстрела.
- В Воздушных силах объяснили, почему системы Patriot не могут сбивать всю баллистику.
