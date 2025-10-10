Сикорский предложил помощь Украине после атаки, но закрыть небо Польша сейчас не может

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Польша готова предоставить Украине необходимую помощь после массированной атаки 10 октября по энергетической инфраструктуре. Об этом на пресс-конференции во время визита во Львов заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Reuters.

"К вашим услугам генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосоединений между Украиной и Польшей и, конечно, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце", – сказал он.

Сикорский отметил, что обстрел 10 октября – это очередная эскалация, которая направлена на "запугивание людей в преддверии зимы".

Также его спросили о том, может ли Польша "закрыть небо" над Украиной, то есть начать сбивать российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве. На что польский министр ответил, что граждане страны поддерживают эту идею, но решение принимает НАТО.

"Польша является членом НАТО, и поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО", – сказал Сикорский.