В Воздушных силах объяснили, почему Patriot не может сбивать всю баллистику
Система противовоздушной обороны Partiot имеет ограниченный радиус действия для противодействия баллистическим ракетам – и для обеспечения безопасности хотя бы украинских областных центров и критически важных объектов необходимо больше таких комплексов. Об этом в контексте массированной атаки РФ 10 октября сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Военный отметил, что во время этой атаки оккупантов благодаря системе Patriot удалось перехватить одну аэробаллистическую ракету "Кинжал" и четыре единицы баллистического вооружения. Всего же россияне применили два "Кинжала" и 14 баллистических ракет "Искандер-М" или их северокорейских аналогов KN-23.
Спикер напомнил, что Patriot "все же, хорошая система, способная перехватывать баллистику", но радиус, в котором это вооружение может противодействовать баллистическим целям "не является таким большим" и составляет примерно до 25 километров.
"Поэтому можно себе только представить, сколько нам этих систем нужно, чтобы территорию Украины закрыть, чтобы закрыть хотя бы наши областные центры с объектами критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь украинцев", – рассказал Игнат.
Поэтому, когда россияне атакуют большим количеством баллистики, не удается осуществлять такой перехват целей, "как бы нам хотелось", отметил военный.
"Тем более, что сегодня по разным регионам "Искандеры-М" и KN-23 летели", – подытожил он.
- 29 сентября заместитель министра обороны заявил, что Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ. Таким образом он прокомментировал вопрос дефицита вооружений для уничтожения ракет оккупантов.
- 5 октября спикер Воздушных сил Игнат сообщил, что украинским защитникам стало сложнее противодействовать российским баллистическим ракетам, но вопрос усовершенствования этого вооружения оккупантами не является новым.
Комментарии (0)