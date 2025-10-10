В Воздушных силах объяснили, почему Patriot не может сбивать всю баллистику

Patriot – "хорошая система", но ее радиус действия против баллистических целей составляет примерно до 25 километров, заявил Игнат

Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Система противовоздушной обороны Partiot имеет ограниченный радиус действия для противодействия баллистическим ракетам – и для обеспечения безопасности хотя бы украинских областных центров и критически важных объектов необходимо больше таких комплексов. Об этом в контексте массированной атаки РФ 10 октября сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Военный отметил, что во время этой атаки оккупантов благодаря системе Patriot удалось перехватить одну аэробаллистическую ракету "Кинжал" и четыре единицы баллистического вооружения. Всего же россияне применили два "Кинжала" и 14 баллистических ракет "Искандер-М" или их северокорейских аналогов KN-23.

Спикер напомнил, что Patriot "все же, хорошая система, способная перехватывать баллистику", но радиус, в котором это вооружение может противодействовать баллистическим целям "не является таким большим" и составляет примерно до 25 километров.

"Поэтому можно себе только представить, сколько нам этих систем нужно, чтобы территорию Украины закрыть, чтобы закрыть хотя бы наши областные центры с объектами критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь украинцев", – рассказал Игнат.

Поэтому, когда россияне атакуют большим количеством баллистики, не удается осуществлять такой перехват целей, "как бы нам хотелось", отметил военный.

"Тем более, что сегодня по разным регионам "Искандеры-М" и KN-23 летели", – подытожил он.