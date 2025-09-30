У Шмыгаля ответили насчет дефицита ПВО: Ракетами Patriot сбиваем только баллистику
Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ, сообщил в контексте вопроса дефицита вооружений заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской службе британского BBC News.
На вопрос, насколько острый в Украине дефицит ракет и боеприпасов для защиты от ракетных атак РФ, Гаврилюк ответил уклончиво, отметив, что Силы обороны используют ракеты Patriot "исключительно для сбивания российских баллистических ракет".
По мнению BBC, это означает, что "очевидно, Киев не может позволить себе применять эти средства против других целей, например крылатых ракет".
Летом президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине Patriot и называл число 17однако не было понятно, шла ли речь о целых системах, отдельных пусковых установках или ракетах.
Заместитель министра обороны отметил, что "есть движение в этом направлении", однако отказался предоставить детали.
Вместе с этим, Гаврилюк признал, что Киев просил ракеты не только для Patriot, но и для других систем противовоздушной обороны.
Это необходимо, чтобы распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов, пояснил генерал-лейтенант.
- Patriot – одни из немногих западных комплексов, способных сбивать баллистические ракеты. Однако публично известно, что украинские защитники ранее сбивали из этих комплексов и другие цели. Так, спикер Воздушных сил ВСУ заявлял, что в мае 2023-го военные уничтожили два самолета и три вертолета оккупантов над Брянской областью и впоследствии еще одно воздушное судно над Черным морем.
- В сентябре 2025-го глава Минобороны Шмыгаль сообщил партнерам о потребности Украины в 10 систем Patriot во время заседания "Рамштайна".
- Президент Зеленский отмечал, что в первых пакетах военной помощи Штатов по программе PURL, приобретенной союзниками по НАТО, непременно будут ракеты для Patriot и HIMARS.
- Глава Минобороны Германии сообщил, что его страна может передать Киеву еще две системы Patriot до конца 2025 года.
