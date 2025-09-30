У Шмыгаля ответили насчет дефицита ПВО: Ракетами Patriot сбиваем только баллистику

Заместитель министра обороны уклончиво ответил относительно того, на сколько острый в Украине дефицит ракет и боеприпасов для защиты против атак РФ

Patriot (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Украина использует системы Patriot только для сбивания баллистики РФ, сообщил в контексте вопроса дефицита вооружений заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Об этом чиновник рассказал в интервью украинской службе британского BBC News.

На вопрос, насколько острый в Украине дефицит ракет и боеприпасов для защиты от ракетных атак РФ, Гаврилюк ответил уклончиво, отметив, что Силы обороны используют ракеты Patriot "исключительно для сбивания российских баллистических ракет".

По мнению BBC, это означает, что "очевидно, Киев не может позволить себе применять эти средства против других целей, например крылатых ракет".

Летом президент США Дональд Трамп обещал предоставить Украине Patriot и называл число 17однако не было понятно, шла ли речь о целых системах, отдельных пусковых установках или ракетах.

Заместитель министра обороны отметил, что "есть движение в этом направлении", однако отказался предоставить детали.

Вместе с этим, Гаврилюк признал, что Киев просил ракеты не только для Patriot, но и для других систем противовоздушной обороны.

Это необходимо, чтобы распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов, пояснил генерал-лейтенант.