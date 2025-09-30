У Шмигаля відповіли щодо дефіциту ППО: Ракетами Patriot збиваємо лише балістику

Заступник міністра оборони ухильно відповів щодо того, наскільки гострий в Україні дефіцит ракет і боєприпасів для захисту проти атак РФ

Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Україна використовує системи Patriot лише для збиття балістики РФ, повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк щодо питання дефіциту озброєнь для знищення ракет окупантів. Про це генерал-лейтенант розповів у інтерв'ю українській службі британського BBC News.

На запитання, наскільки гострий в Україні дефіцит ракет та боєприпасів для захисту від ракетних атак РФ, Гаврилюк відповів ухильно, зауваживши, що Сили оборони використовують ракети Patriot "виключно для збиття російських балістичних ракет".

На думку BBC, це означає, що "очевидно, Київ не може дозволити собі застосовувати ці засоби проти інших цілей, наприклад, крилатих ракет".

Улітку президент США Дональд Трамп обіцяв надати Україні Patriot і називав число 17, однак не було зрозуміло, чи йшлося про цілі системи, окремі пускові установки або ракети.

Заступник міністра оборони зауважив, що "є рух у цьому напрямку", проте відмовився надати деталі.

Разом із цим, Гаврилюк визнав, що Київ просив ракети не лише для Patriot, але й для інших систем протиповітряної оборони.

Це необхідно, щоб розподіляти навантаження між різними рівнями оборони та гарантувати резерв на випадок збільшення інтенсивності масованих ударів, пояснив генерал-лейтенант.