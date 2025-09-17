Зеленський про нову допомогу США: Точно будуть ракети для Patriot і HIMARS

Глава України підтвердив виділення двох нових пакетів підтримки від Штатів за механізмом PURL

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у перших пакетах військової допомоги США, придбаної союзниками з НАТО, неодмінно будуть ракети для протиповітряної допомоги та реактивних систем. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Перші два пакети по $500 млн, на скільки я зрозумів ваше запитання, і що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS", – заявив президент.

Він нагадав, що партнери вже виділили понад $2 млрд на програму PURL.

"Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші, я думаю, десь у нас буде $3,5-3,6 вже мільярдів", – додав Зеленський.

Раніше виділення допомоги підтверджував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий з посиланням на українське посольство в Вашингтоні.

Напередодні, 16 вересня, агенція Reuters з посиланням на двох співрозмовців повідомила, що Пентагон затвердив два постачання для України по $500 млн за програмою PURL. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації американського президента Дональда Трампа.