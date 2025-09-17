Зеленський про нову допомогу США: Точно будуть ракети для Patriot і HIMARS
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у перших пакетах військової допомоги США, придбаної союзниками з НАТО, неодмінно будуть ракети для протиповітряної допомоги та реактивних систем. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.
"Перші два пакети по $500 млн, на скільки я зрозумів ваше запитання, і що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS", – заявив президент.
Він нагадав, що партнери вже виділили понад $2 млрд на програму PURL.
"Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші, я думаю, десь у нас буде $3,5-3,6 вже мільярдів", – додав Зеленський.
Раніше виділення допомоги підтверджував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий з посиланням на українське посольство в Вашингтоні.
Напередодні, 16 вересня, агенція Reuters з посиланням на двох співрозмовців повідомила, що Пентагон затвердив два постачання для України по $500 млн за програмою PURL. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації американського президента Дональда Трампа.
- 14 липня генсек НАТО Рютте та Трамп уклали угоду про те, що союзники куплятимуть американську зброю для України.
- Про старт програми PURL стало відомо 4 серпня, першими про допомогу за нею оголосили Нідерланди, а наступного дня це зробили Данія, Норвегія і Швеція. На початку цього ж місяця в НАТО заявляли, що уже "найближчими тижнями" очікують постачання зброї до України за PURL.
- Зеленський зазначав, що Україна розраховує, що в межах PURL партнери надаватимуть щонайменше $1 млрд щомісяця.
