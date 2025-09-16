У Трампа затвердили перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО – Reuters
Міністерство оборони США схвалило перші пакети військової допомоги Україні, гроші на які виділили інші країни-члени НАТО. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на двох співбесідників, обізнаних з ситуацією.
За їх даними, ця підтримка може бути відправлена найближчим часом.
Медіа зауважує, що це перше використання нового механізму PURL, розробленого Штатами та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів коштом грошей інших країн НАТО.
Заступник американського міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі затвердив два постачання на суму $500 млн за PURL, повідомили співрозмовники Reuters.
- 14 липня генсек НАТО Рютте та Трамп уклали угоду про те, що союзники куплятимуть американську зброю для України.
- Про старт програми PURL стало відомо 4 серпня, першими про допомогу за нею оголосили Нідерланди, а наступного дня це зробили Данія, Норвегія і Швеція. На початку цього ж місяця в НАТО заявляли, що уже "найближчими тижнями" очікують постачання зброї до України за PURL.
- Станом на початок вересня партнери виділили на цей механізм $2 млрд. За словами президента Зеленського, Україна розраховує, що в межах PURL партнери надаватимуть щонайменше $1 млрд щомісяця.
