У Трампа затвердили перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО – Reuters

У Пентагоні погодили два постачання на $500 млн за програмою PURL, заявили співрозмовці медіа

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Міністерство оборони США схвалило перші пакети військової допомоги Україні, гроші на які виділили інші країни-члени НАТО. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на двох співбесідників, обізнаних з ситуацією.

За їх даними, ця підтримка може бути відправлена найближчим часом.

Медіа зауважує, що це перше використання нового механізму PURL, розробленого Штатами та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів коштом грошей інших країн НАТО.

Заступник американського міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі затвердив два постачання на суму $500 млн за PURL, повідомили співрозмовники Reuters.