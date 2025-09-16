Reuters: У Трампа утвердили первые пакеты помощи Украине, приобретенные союзниками по НАТО
Министерство обороны США одобрило первые пакеты военной помощи Украине, деньги на которые выделили другие страны-члены НАТО. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.
По их данным, эта поддержка может быть отправлена в ближайшее время.
Читайте также
Медиа отмечает, что это первое использование нового механизма PURL, разработанного Штатами и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет денег других стран НАТО.
Заместитель американского министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби утвердил две поставки на сумму $500 млн по PURL, сообщили собеседники Reuters.
- 14 июля генсек НАТО Рютте и Трамп заключили соглашение о том, что союзники будут покупать американское оружие для Украины.
- О старте программы PURL стало известно 4 августа, первыми о помощи по ней объявили Нидерланды, а на следующий день это сделали Дания, Норвегия и Швеция. В начале этого же месяца в НАТО заявляли, что уже "в ближайшие недели" ожидают поставки оружия в Украину по PURL.
- По состоянию на начало сентября партнеры выделили на этот механизм $2 млрд. По словам президента Зеленского, Украина рассчитывает, что в рамках PURL партнеры будут предоставлять не менее $1 млрд ежемесячно.
Комментарии (0)