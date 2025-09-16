Reuters: У Трампа утвердили первые пакеты помощи Украине, приобретенные союзниками по НАТО

В Пентагоне согласовали две поставки на $500 млн по программе PURL, заявили собеседники медиа

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Министерство обороны США одобрило первые пакеты военной помощи Украине, деньги на которые выделили другие страны-члены НАТО. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По их данным, эта поддержка может быть отправлена в ближайшее время.

Медиа отмечает, что это первое использование нового механизма PURL, разработанного Штатами и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет денег других стран НАТО.

Заместитель американского министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби утвердил две поставки на сумму $500 млн по PURL, сообщили собеседники Reuters.